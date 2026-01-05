En Colo Colo tienen prácticamente todo acordado con Vasco Da Gama para la partida del defensa uruguayo Alan Saldivia, luego de una tercera oferta que hizo el equipo brasileño para llevarse al jugador de 23 años.

Ahora solo resta que se reúna el directorio de Blanco y Negro para dar el visto bueno final a esta operación, quienes se han dado cita para el próximo miércoles 7 de enero.

En aquella instancia, también aprovecharían de definir al reemplazante del zaguero charrúa, donde tendrían a un elegido o al menos corre con algo de favoritismo.

Se trata del defensor argentino Óscar Salomón, que desde hace días ha aparecido en el radar del Cacique y ahora estaría muy cerca de ser el sustituto de Saldivia.

El futbolista trasandino tiene 26 años y pertenece a Boca Juniors, con contrato hasta 2027. Pero las dos últimas temporadas estuvo a préstamo en Platense, donde fue parte del histórico título en el Torneo de Apertura 2025.

El fin de semana desde el Calamar se despidieron de ‘Salo’, como es apodado, confirmando que no continuaría en aquel club.

“Después de casi dos años en nuestra institución nos toca despedir a Óscar Salomón. Pieza clave en la defensa campeona del Torneo Apertura”, publicaron en las redes sociales de Platense.

Los antecedentes de Óscar Salomón

Salomón es formado en Boca, pero ha jugado poco y nada con los colores azul y oro. En 2019 y 2020 fue cedido a Central Córdoba, en 2022 estuvo en Tigre, y en 2023 en el Montevideo City Torque de Uruguay.

En la última temporada disputó 38 partidos -todos como titular y jugando la totalidad de los minutos-, aportando con un gol y una asistencia. Solo se perdió un compromiso por una lesión muscular en mayo.

Óscar Salomón se aproxima a Colo Colo para reemplazar a Alan Saldivia. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

En síntesis