En Colo Colo están analizando la oferta que llegó desde Vasco da Gama por el defensa Alan Saldivia, quien partiría al fútbol brasileño si es que el directorio de Blanco y Negro da el visto bueno.

A su vez, la dirigencia del Cacique está barajando opciones para sustituir al zaguero uruguayo, pese a que tienen casi abrochado al también charrúa Joaquín Sosa.

Pero este último vendría a ocupar los espacios que dejó Emiliano Amor y Sebastián Vegas, quienes no fueron renovados para la temporada 2026.

Y el nombre que empieza a tomar fuerza en la interna del cuadro popular es el del defensor argentino Óscar Salomón, quien pertenece a Boca Juniors, pero viene de estar a préstamo en Platense.

Es más, el jugador de 26 años fue campeón del Torneo de Apertura con el Calamar. En total, esta última campaña disputó 38 partidos, aportando con un gol y una asistencia.

Colo Colo no corre solo

Pero Colo Colo no es el único interesado en sus servicios, pues al otro lado de la cordillera se metieron en la puja Newell’s Old Boys y Belgrano de Córdoba.

Salomón se formó en Boca y tiene contrato hasta 2027 con el Xeneize, pero ha sido poco y nada lo que ha jugado en La Bombonera.

En 2019 fue cedido por dos temporadas a Central Córdoba, en 2022 partió a Tigre, en 2023 se fue a Uruguay al Montevideo City Torque y desde mediados de 2024 en Platense.

El defensa Óscar Salomón estaría en la carpeta de Colo Colo. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

