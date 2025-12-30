Colo Colo sigue con su preparación para lo que será su temporada 2026, en la que los ‘Albos’ aspiran a ir por todo en el ámbito nacional para mejorar su versión de lo que fue un 2025 para el olvido.

Por esto, en el ‘Cacique’ miran atentamente lo que es el mercado de pases, en donde buscan reforzarse de muy buena forma para lo que son los desafíos del próximo año.

Uno de los puestos prioridad para reforzar en el ‘Popular’ es la de defensor central, en donde Colo Colo ya tiene todo listo con Joaquín Sosa, pero podría sumar un nuevo fichaje en dicha zona.

¿La razón?: en Colo Colo saben que la posibilidad de que Alan Saldivia pueda partir hoy en día es muy alta, por el deseo del jugador y por esto, desde el club trabajan en nombres que podrían llegar a cubrir ese lugar, en donde ya tendrían a un jugador apuntado.

Este sería el defensor argentino, Óscar Salomón, jugador que pertenece a Boca Juniors, pero que en la actualidad milita en Platense del fútbol argentino y que hoy, parece ser el nuevo gran candidato a la zaga de Colo Colo.

Salomón es el nombre que aparece en Colo Colo | Foto: Instagram

Esta información la otorgó en las últimas horas el periodista argentino, Fede Cristofanelli en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que el jugador de 26 años tendría altas opciones de poder arribar al ‘Cacique’ y Newell’s Old Boys también pujaría por su fichaje.

“A esta hora a mí me dan más cerca a Oscar Salomón de Colo Colo que de Newell’s. Boca prioriza venta y los chilenos harían oferta. NOB pretende préstamo con opción de compra”, declaró.

Con este escenario, las próximas horas podrían ser cruciales para el ‘Cacique’ sobre este fichaje, en la que primero deberán resolver lo que es la situación de Alan Saldivia y luego, poder avanzar con el nombre de Salomón.

En Síntesis