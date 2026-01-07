El mercado de fichajes comienza a moverse con fuerza y en Colo Colo ya surgen nombres para reforzar el ataque. Luego de la salida de Salomón Rodríguez y la necesidad evidente de sumar un delantero, Gonzalo Fierro alzó la voz y postuló nada menos que a Leandro Fernández.

El histórico exjugador albo, hoy panelista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, fue claro al analizar la opción del atacante argentino, quien no estaría en los planes de Francisco “Paqui” Meneghini para la temporada 2026 en Universidad de Chile. Para Fierro, el contexto abre una oportunidad que el ‘Cacique’ no debería dejar pasar.

“Después de lo que mostró Salomón Rodríguez, Fernández es una muy buena alternativa. ¿Por qué no?”, señaló el exlateral, dejando en evidencia que el nivel mostrado por el uruguayo en su paso por el Cacique obliga a mirar otras cartas para reforzar el área.

Leandro Fernández no está en los planes del ‘Paqui’ y en Colo Colo ya se frotan las manos (Foto: Photosport)

En esa línea, el ‘Joven Pistolero’ profundizó en los argumentos futbolísticos y de experiencia que respaldan su postura: “Creo que es un buen delantero, jugó en equipo grande, conoce la presión, está cómodo en Chile”.

Fierro también remarcó que Fernández conoce de sobra el medio local y los partidos de alta exigencia: “Sabe lo que son los clásicos. Colo Colo necesita un delantero”, afirmó, subrayando que el Cacique requiere nombres que no sientan el peso de la camiseta ni los partidos decisivos.

Las declaraciones del exseleccionado nacional llegan justo cuando se instaló la información de que Fernández no sería considerado por el cuerpo técnico azul para el próximo año, situación que podría facilitar una eventual salida y reactivar su nombre en el mercado nacional.

“Si me preguntan a mí, es una buena alternativa”, cerró Fierro, dejando claro su veredicto. Mientras Colo Colo busca reemplazante para el ataque y evalúa opciones, el nombre de Leandro Fernández vuelve a escena, ahora con el respaldo público de uno de los referentes recientes del club albo.

DATOS CLAVE

Gonzalo Fierro postuló a Leandro Fernández como el reemplazo ideal tras la salida de Salomón Rodríguez en Colo Colo.

El histórico exjugador albo destacó que Fernández “conoce la presión” y está adaptado al fútbol chileno.