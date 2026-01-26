Colo Colo ya trabaja con todo en lo que será el inicio de la temporada 2026, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz ya piensan en lo que será su compromiso ante Deportes Limache en el primer duelo por el torneo nacional.

Dentro de lo que ha sido esta pretemporada, el ídolo ‘Albo’, Marcelo Barticciotto dio a conocer una importante información en los últimos días en el programa ‘F90′ de ESPN, en la que indicó del jugador que ha sorprendido al DT de Colo Colo: Cristián Riquelme.

“Quedaron muy satisfechos con el trabajo de Riquelme, que se está metiendo en el equipo tras el partido ante Peñarol”, partió señalando Barticciotto.

Agregando más a esto, el ‘Barti’ comentó lo que fue el partido del ex Everton de Viña del Mar ante Peñarol, en la que lo vieron muy activo y mostrando un buen nivel, algo que genera expectativas en el cuerpo técnico del ‘Cacique’.

Riquelme es el jugador que sorprende en Colo Colo | Foto: Photosport

“Quizás le faltó terminar mejor las jugadas y todo, pero lo vieron con mucho ímpetu y ganas”, declaró.

Concluyendo, Barticciotto señala que en el interior de Colo Colo hay mucha ilusión por lo que pueda mostrar el lateral para este 2026, en la que asoma con mucha fuerza para ser una importante opción en el equipo de Ortiz.

“El chico el año pasado prácticamente no jugó, cerró la boca y dicen que empezó a trabajar, no se queja, trabaja y trabaja, ojo con ese séctor”, cerró.

En Síntesis