Damián Pizarro vive un momento decisivo en su carrera. Luego del abrupto final de su préstamo en Le Havre de Francia y de las negociaciones frustradas para regresar a Colo Colo, el delantero chileno se vio obligado a buscar un nuevo destino, considerando que Udinese, club propietario de su pase, no lo contempla en sus planes para la temporada 2026.

Pese a que el atacante de 20 años tenía conversaciones muy avanzadas para volver al “Cacique”, la dirigencia de Blanco y Negro optó finalmente por Maximiliano Romero como su nuevo centrodelantero. De acuerdo con información de ADN Deportes, esta determinación deja prácticamente descartado el retorno de Pizarro al Estadio Monumental.

La resolución tomada por los albos generó un profundo malestar en el entorno del futbolista. Según consignó el citado medio, el representante Fernando Felicevich manifestó su molestia con la dirigencia de Colo Colo, apuntando especialmente al presidente Aníbal Mosa y al gerente deportivo Daniel Morón.

Y es que según apuntó el periodista Cristián Alvarado, desde la agencia del jugador daban por hecho su regreso a Macul y las gestiones estaban bien encaminadas. Incluso en Udinese existía la convicción de que Pizarro defendería, al menos por esta temporada, la camiseta alba, sin embargo, en las últimas semanas el escenario dio un giro y desde Colo Colo dejaron de responder a los contactos.

Este episodio ha tensado la relación entre la concesionaria alba y Fernando Felicevich, una situación que podría repercutir en futuras negociaciones que involucren a futbolistas representados por el empresario, como Lucas Cepeda.

