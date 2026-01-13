Colo Colo culminó la primera parte de la pretemporada en Pirque y ahora se dispone a viajar a Uruguay, donde enfrentará el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ donde enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol.

A Uruguay el Cacique viajará con sus tres incorporaciones: Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez, quien ayer arribó al país y selló su llegada a Colo Colo para la presente temporada 2026.

En la línea de los refuerzos, fue el periodista y reportero de Pelota Parada en TNT Sports, Daniel Arrieta, quien contó las ganas que tiene Damián Pizarro de volver a Macul: “Damián Pizarro, que ya lo sabemos, está listo, está esperando el ok de Colo Colo”, dijo en primera instancia.

La vuelta de Damián Pizarro sigue en ‘veremos’. | Foto: Photosport

Tras cartón, Arrieta asegura que Pizarro se muere de ganas por poder volver al lugar donde nació y debutó profesionalmente: “Él quiere estar de vuelta en el Estadio Monumental y está esperando lo que resuelva el directorio de Blanco y Negro”.

El deseo de Damián Pizarro, eso sí, se está viendo truncado por Fernando Ortiz: el director técnico de Colo Colo no tendría al artillero dentro de sus planes y no se ha podido avanzar en su llegada al recinto de Pedreros.

Más allá de las intenciones de Ortiz, en los próximos días podría haber novedades respecto a Damián Pizarro y su potencial llegada al Estadio Monumental para ser un aporte en la zona ofensiva.

En síntesis

