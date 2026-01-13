Colo Colo culminó la primera parte de la pretemporada en Pirque y ahora se dispone a viajar a Uruguay, donde enfrentará el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ donde enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol.
A Uruguay el Cacique viajará con sus tres incorporaciones: Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez, quien ayer arribó al país y selló su llegada a Colo Colo para la presente temporada 2026.
En la línea de los refuerzos, fue el periodista y reportero de Pelota Parada en TNT Sports, Daniel Arrieta, quien contó las ganas que tiene Damián Pizarro de volver a Macul: “Damián Pizarro, que ya lo sabemos, está listo, está esperando el ok de Colo Colo”, dijo en primera instancia.
Tras cartón, Arrieta asegura que Pizarro se muere de ganas por poder volver al lugar donde nació y debutó profesionalmente: “Él quiere estar de vuelta en el Estadio Monumental y está esperando lo que resuelva el directorio de Blanco y Negro”.
El deseo de Damián Pizarro, eso sí, se está viendo truncado por Fernando Ortiz: el director técnico de Colo Colo no tendría al artillero dentro de sus planes y no se ha podido avanzar en su llegada al recinto de Pedreros.
Más allá de las intenciones de Ortiz, en los próximos días podría haber novedades respecto a Damián Pizarro y su potencial llegada al Estadio Monumental para ser un aporte en la zona ofensiva.
En síntesis
- Colo Colo viajará a Uruguay para disputar el torneo amistoso Serie Río de La Plata.
- Los refuerzos Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez integran la delegación para la pretemporada.
- El delantero Damián Pizarro espera la aprobación de Blanco y Negro para concretar su retorno.