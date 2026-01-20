Fernando Ortiz no está 100% conforme con el Mercado de Fichajes de Colo Colo y el domingo pasado avisó que las transferencias no están cerradas y buscará conversar con Aníbal Mosa la posibilidad de seguir sumando jugadores.

Específicamente, el ‘Tano’ busca un arquero de buen nivel que le pueda pelear el puesto a Fernando de Paul, quien de momento tiene que disputar la plaza con el juvenil Eduardo Villanueva, de muy poca experiencia.

Daniel Arrieta, periodista y reportero que cubre a los albos desde Uruguay, entrega información de mercado en el Cacique: “Puedo confirmar que Aníbal Mosa a esta altura sí está convencido que hay que traer un nuevo arquero, y eso obviamente es muy importante porque si el presidente ya tiene esa intención…”, dijo en Pelota Parada de TNT Sports.

Ortiz quiere más refuerzos en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, el profesional de las comunicaciones complementa diciendo que “Quizás ya le dio el visto bueno al entrenador, a mí me parece que la negociación y esta búsqueda puede comenzar a acelerarse durante las próximas horas”.

“Mosa está convencido de que en este momento se puede traer un arquero para Colo Colo, pese a que quizás al inicio no había tanto convencimiento (…) sin embargo, creo que acá también el presidente le va a dar la venia al entrenador, que creo en este mercado de pases también ha aceptado las condiciones que tiene Colo Colo hoy para negociar con una billetera acotada”, complementó.

¿Habrá portero nuevo para Colo Colo? Este jueves hay reunión de directorio en Blanco y Negro donde debería quedar sellada la salida de Lucas Cepeda y, además, la postura alba sobre si van por más refuerzos o no.

En síntesis

Aníbal Mosa autorizó la búsqueda de un nuevo arquero para competir con Fernando de Paul.

El técnico Fernando Ortiz solicitó un portero con mayor experiencia que el juvenil Eduardo Villanueva.