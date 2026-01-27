Colo Colo debuta este sábado en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache y ya tiene cuatro refuerzos confirmados, un quinto por anunciarse este miércoles y la maquinaria alba para contratar jugadores no se detendría ahí.

Según dio a conocer el periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día, Daniel Arrieta, Fernando Ortiz habría pedido a la dirigencia ir por más jugadores tras la partida de Lucas Cepeda y la lesión de Cristián Zavala que lo tendrá fuera de las canchas hasta marzo.

En esa línea, Arrieta destapa el jugador que corta las huinchas para transformarse en nuevo jugador de los albos, pero a su vez advierte que la operación para traerlo a Chile no será nada sencilla.

¿Diego Valdés a Colo Colo? | Foto: Photosport

“Me decían que al jugador sí le llama la atención esta alternativa de venir a Colo Colo. En Vélez están reacios a dejarlo partir, no es una posibilidad real, pero puede haber una negociación y con dinero puede cambiar”, dijo sobre Diego Valdés en Pelota Parada de TNT Sports.

¿Punto a favor para los albos? Daniel Arrieta aborda un tema que podría servir en una posible negociación: “A Diego Valdés le adeudan algo de dinero que quizás no es tan complejo, pero en el fútbol argentino eso es una realidad”, agregó.

No es primera vez que se vincula a Diego Valdés con Colo Colo y ahora, tras prácticamente no haber jugado el segundo semestre con Vélez Sarsfield, se abre una posibilidad real de que el jugador pueda arribar al Estadio Monumental.

