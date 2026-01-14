Este miércoles Colo Colo emprendió vuelo a Uruguay para ser parte por tercer año consecutivo del torneo de verano Serie Río de La Plata, donde el Cacique tendrá tres partidos amistosos: contra Olimpia, Alianza Lima y Peñarol.

Pero en la delegación alba que partió a Montevideo había dos ausencias. El primero era el lateral Jeyson Rojas que volvió de su préstamo en Deportes La Serena y es tenido en cuenta por el entrenador Fernando Ortiz para este 2026.

El oriundo de San Javier tiene un permiso especial para quedarse en Santiago por el nacimiento de su hijo.

Y la otra cara que no se vio en el tránsito por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel, fue la del presidente Aníbal Mosa, quien se sacrificó y se quedó en Chile para solucionar un importante tema.

El timonel de Blanco y Negro decidió no subirse al avión para estar presente en la reunión de directorio del próximo viernes, donde definirán al cuarto refuerzo de Colo Colo, que tendría que ser un delantero.

Cabe recordar que en las pretemporadas anteriores Mosa siempre acompañó al plantel, tal como ocurrió en 2024 junto a otros dirigentes en Uruguay y también el año pasado.

Por otra parte, la dirigencia alba está intentando economizar gastos en esta gira por el país oriental, incluso recortaron los viáticos a la delegación colocolina, lo que ha generado un nuevo quiebre con el plantel.

