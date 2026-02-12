El ambiente en Macul tras el triunfo de Colo Colo ante Everton ha estado marcado por el análisis de un hecho particular: el rol de Arturo Vidal al borde de la cancha.

Sucede que el volante, tras ser sustituido, se mantuvo dando instrucciones tácticas junto al técnico Fernando Ortiz, una actitud que generó diversas opiniones en el medio nacional pero que encontró un apoyo total dentro del camarín albo.

En conferencia de prensa este jueves en el estadio Monumental, el mediocampista Tomás Alarcón fue el encargado de disipar cualquier atisbo de polémica. El ex O’Higgins valoró positivamente la intensidad del “King”, asegurando que su actitud refuerza la cohesión del grupo.

"Sea Arturo o el que sea que dé indicaciones para que el equipo sume o un recordatorio táctico, yo lo veo súper positivo", señaló Alarcón.

El volante destacó que, viniendo de un jugador con la trayectoria de Vidal, estas acciones ayudan a unir al equipo en busca de la victoria. Alarcón enfatizó que mientras no se falte el respeto a nadie, la participación activa de jugadores como Vidal o Claudio Aquino junto al "Tano" Ortiz es una muestra de compromiso.

Tomás Alarcón defendió a Arturo Vidal por su faceta de entrenador

La defensa de Vidal y el método de trabajo

Por su parte, Arturo Vidal explicó que su comportamiento nace de la pasión con la que vive el fútbol y su deseo de ayudar, proyectando también su futuro profesional: “Seré entrenador, pero esto lo hago de jugador, sin faltarle el respeto a nadie”.

Además, el volante aprovechó de elogiar la planificación de Fernando Ortiz, detallando la exigencia del día a día en el Monumental:

Horarios: El plantel inicia entrenamientos puntualmente a las 09:30 horas , con llegada previa de una hora.

El plantel inicia entrenamientos puntualmente a las , con llegada previa de una hora. Cargas físicas: Vidal reveló que en los días de mayor intensidad llegan a recorrer entre 8 y 10 kilómetros, asegurando que la planificación del cuerpo técnico permite que el equipo llegue al 100% a los partidos dominicales.

Con estas declaraciones, el plantel de Colo Colo cierra filas en torno a su máxima figura, priorizando el objetivo colectivo sobre las críticas externas por el protagonismo del volante en la zona técnica.