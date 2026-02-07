Colo Colo busca dar vuelta la página después de lo que fue su pobre debut en la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ cayeron por 3-1 ante Deportes Limache y ahora, ponen todo el foco en lo que será su próximo encuentro ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental.

Sobre lo que es el presente ‘Albo’, el periodista Cristian Alvarado ocupó su espacio dentro del programa ‘De Puntete’ en YouTube y habló de lo que es el arribo de Álvaro Madrid al medio de Colo Colo, en la que apunta a un gran damnificado: Tomás Alarcón.

“Uno cree que Arturo Vidal va a seguir siendo titular, salvo que saque a Arturo Vidal, no creo, sobre todo si recién está comenzando la temporada, el primer sacrificado puede ser Alarcón”, parte indicando Alvarado.

En la misma línea, el comunicador declara que hoy en día Tomás Alarcón parece ser el gran rival de Álvaro Madrid en la lucha por la titularidad de Colo Colo, en la que el ex Cádiz hasta hoy en día no ha podido consolidarse en el ‘Cacique’.

Madrid busca un puesto de titular en Colo Colo | Foto: Photosport

“Además, Alarcón viene mostrando un rendimiento muy irregular, me parece que lo que ha subido y mejorado Méndez, esa alza futbolística, Alarcón salvo un par de partidos, me falta encontrar ese partido donde se eche el equipo al hombro o haya sido la figura”, declara.

Concluyendo, Alvardo deja en claro que la lucha por una camiseta entre Álvaro Madrid y Tomás Alarcón estará de alto impacto y que esta carrera comenzará a correrse desde hoy, en la que Alarcón será titular y Madrid esperará por su oportunidad en el banco.

“Alarcón no ha demostrado esto, si era el capitán y tenía continuidad Álvaro Madrid en Everton, me parece que hay que pasarle la camiseta de titular, uno supone que Álvaro Madrid se pondrá a punto y será titular y en ese mediocampo, puede ser Méndez con Madrid”, cerró.

