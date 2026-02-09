La relación entre Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo no deja de ser tema de conversación en la interna de los albos. Tras el valioso triunfo 2-0 ante Everton con goles de Yastin Cuevas y Javier Correa, el entrenador y el bicampeón de América nuevamente fueron protagonistas de una particular situación.

En la previa del choque ante los Ruleteros, el diario La Tercera había publicado que Ortiz y Vidal prácticamente no se hablaban, situación que fue desmentida por el DT argentino. “Se han inventado tantas cosas de cuando llegamos de la pretemporada, que estábamos peleados siempre. Si ven el festejo del primer gol, ahí se van a dar cuenta de la relación particular que tengo con Arturo”, dijo Ortiz.

Un video refleja la tensa relación de Arturo Vidal y Fernando Ortiz (Photosport).

Pero las palabras del argentino quedan en entredicho luego que Arturo Vidal fuera reemplazado en el partido ante Everton. Según captaron las cámaras de TNT Sports, el King se puso a dirigir a sus compañeros, lo que evidentemente molestó a Ortiz quien en reiteradas ocasiones lo miró de reojo con signos de molestia.

Ortiz había señalado que el festejo con Vidal había sido efusivo, sin embargo las cámaras de la señal oficial captan todo lo contrario: es cierto que ambos se abrazaron en una celebración colectiva, pero en ningún momento hubo un saludo entre ambos y menos algún tipo de cruce de palabras.

El video sumó miles de reacciones y reproducciones en redes sociales donde la mayoría de los seguidores del Cacique aplaude y valora la reacción de Vidal al alentar y darle indicaciones a sus compañeros. La polémica en el Monumental está más viva que nunca.

La reacción de Arturo Vidal y Fernando Ortiz en el gol de Yastin Cuevas

