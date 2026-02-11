En el entorno de Colo Colo hay prepcupación por la relación entre el entrenador Fernando Ortiz y el gran referente del equipo, Arturo Vidal, sobre todo tras las imágenes que se vieron el pasado sábado, cuando el Cacique se impuso por 2-0 ante Everton.

El King fue sustituido a los 71 minutos y en vez de ponerse en el banco de suplentes se quedó repartiendo instrucciones a la par del técnico argentino, quien se vio incómodo con la situación.

Esto ha generado una ola de reacciones en el mundo Colo Colo, incluso el histórico relator Vladimiro Mimica quiso dar su opinión a BOLAVIP, quien es tajante en su postura.

“Trabajar de esa manera se hace requetecontra complicado, porque sin ninguna duda es un juagdor gravitante o debería ser muy gravitante en el vesturario y contribuir con el técnico a mejorar el ambiente, dentro y fuera de la cancha”, comenzó diciendo.

“Esta es una situación que no puede continuar en el tiempo, o sea, de repente el hilo se corta por lo más delgado, pero el técnico entonces significa que depende de uno o dos resultados para que se vaya, para que se quede”, agregó.

En esa línea, Mimica hizo un llamado a que intervengan el gerente deportivo Daniel Morón o el presidente Aníbal Mosa.

“Yo creo que aquí tiene que intervenir, primero, quien es el gerente futbolístico de Colo Colo, Daniel Morón, tiene que intervenir para mejorar las relaciones y si no lo logra, tendrá que interceder el presdiente de Blanco y Negro, el señor Aníbal Mosa. Fue él quien trajo definitivamente a Arturo Vidal y le ha entregado toda su confianza”, indicó.

“No puede ser que no se hablen desde la pretemporada jugador y técnico, esto no le hace bien a Colo Colo”, añadió el magallánico.

La capitanía en el centro de la polémica

Para Vladimiro Mimica, la señal del quiebre fue cuando Ortiz eligió a Fernando De Paul para ser capitán esta temporada, luego de la salida de Esteban Pavez y Vicente Pizarro, pese a que el King era el tercero designado.

“Es una clara demostración de este quiebre, el hecho de que una vez que parte el Vicho Pizarro y parte Pavez, se queda con la jineta de capitán un jugador que puede tener los méritos, como gran persona, buen jugador, como Fernando De Paul, pero evidentemente no pertence al semillero, no pertenece a las raíces de Colo Colo y el único que cumple con este rol es incuestionablemente Arturo Vidal”, señaló.

“Pero al sacarle la capitanía, los hechos hablan por sí solos, valen más que cien explicaciones. Hoy está quebrada la relación y esto no le hace bien a Colo Colo, ni en la cancha ni en más allá de la cancha, en lo institucional”, completó el narrador.

Vladimiro Mimica pide intervención en la relación entre Fernando Ortiz y Arturo Vidal. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

