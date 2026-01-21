Lucas Cepeda está en el centro de la información en Colo Colo, toda vez que diversos trascendidos aseguran que al fin el jugador recibió una oferta satisfactoria del fútbol español y podría dejar el Estadio Monumental tras dos temporadas.

Este jueves habrá una reunión de directorio extraordinaria por parte de Blanco y Negro, en donde el principal tema a tratar sería la salida del jugador formado en Santiago Wanderers y que ha sido figura en el Cacique.

“Lucas es un gran jugador, seleccionado, de gran nivel. Por nosotros que se quede por siempre en Colo Colo”, fueron las palabras de Edmundo Valladares, Presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Cepeda dejaría el Monumental. | Foto: Photosport

Eso sí, el mandamás albo anticipa que “Si es que tiene la oportunidad, si se concreta una oferta, se tiene que analizar por parte de Blanco y Negro y habrá que ver qué es lo mejor para el jugador y la institución”, dijo.

En el cierre, Valladares asegura que, en caso de irse, los albos saldrán nuevamente al Mercado de Fichajes: “Por cierto, de salir Lucas Cepeda, entendemos que Colo Colo tiene que reforzarse. Es un jugador importantísimo”.

¿Se va Lucas Cepeda? Este jueves es el día clave que se fijaron en Blanco y Negro para tratar la salida del jugador, quien viene coqueteando con una salida de los albos desde el segundo semestre del año pasado.

En síntesis

El directorio de Blanco y Negro analizará este jueves la oferta desde España por Lucas Cepeda.

El presidente del CSD, Edmundo Valladares, confirmó que buscarán refuerzos si se concreta la salida.