Finalmente la lluvia dominó la jornada en Río de Janeiro e impidió que Alejandro Tabilo (68°) disputará su partido de semifinales del Rio Open ante el peruano Ignacio Buse (91°), el cual fue postergado para primera hora de este domingo en la arcilla carioca.

El viernes por la noche el zurdo había protagonizado un extenso partido de casi tres horas, el cual también se suspendió por la constante lluvia. Finalmente, el nacido en Toronto triunfó por 7-6 (2), 6-7 (5) y 6-1 para meterse por primera vez en un ATP 500.

Por su parte, el peruano Buse, que atraviesa un tremendo momento, accedió a la ronda de los cuatro mejores tras dejar en el camino al italiano Matteo Berrettini. Antes, el incaico había eliminado al gran favorito, el brasileño Joao Fonseca.

Alejandro Tabilo se juega el paso a la final del Rio Open.

El salto de Tabilo en el ranking ATP

Con el triunfazo ante Tirante, Alejandro Tabilo dio otro salto en el escalafón mundial y de acuerdo a la proyección del ranking live, el chileno se ubica en la posición número 52. En caso de ganar el torneo en la arcilla carioca, el zurdo sumaría un total de 500 puntos lo que le permitiría entrar directamente a los torneos de arcilla en la próxima gira europea que contempla los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma.

A qué hora y dónde ver EN VIVO Tabilo vs. Buse

El choque entre Alejandro Tabilo e Ignacio Buse se jugará este domingo 22 de febrero a las 11:00 horas en la Quadra 1: en caso de acceder a la final, esta se jugará a las 17:00 horas. Todos los encuentros podrás verlo EN VIVO y en streaming a través del plan premium de Disney+.