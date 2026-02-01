En Colo Colo tuvieron un estreno para el olvido en la Liga de Primera 2026, al caer por 3-1 ante Deportes Limache, su nueva bestia negra. En este partido se pudo confirmar que el nuevo capitán del Cacique es el arquero Fernando De Paul, por sobre Arturo Vidal.

La jineta del cuadro popular tuvo que ser designada nuevamente, tras la venta de Vicente Pizarro a Rosario Central y la salida de Esteban Pavez a Alianza Lima, quienes fueron los últimos capitanes del Eterno Campeón.

El tercero en la fila era justamente el King, pero por alguna razón se metió por los palos el portero de 34 años, quien se había estrenado como capitán en los amistosos de la Serie Río de La Plata.

Con esto, también se rompe la tradición de los últimos años, donde el líder del equipo era un jugador formado en casa, como lo fue Gabriel Suazo entre 2021 y 2022, el Huesi Pavez entre 2023 y 2024, y últimamente el Vicho Pizarro.

En paralelo a la elección del Tuto De Paul en la interna de Colo Colo, los hinchas del Cacique tienen su opinión y un claro favorito para que lleve este brazalete.

Así quedó demostrado en la encuesta que realizó BOLAVIP a través del canal de WhatsApp dedicado a las noticias del elenco de Macul, donde la gran mayoría se inclinó por Arturo Vidal, con 1,6 mil de las preferencias (72,93%).

En segundo lugar aparece Fernando De Paul con 347 votos (15,82%), seguido por la opción “otro” con 134 votos (6,11%). Más atrás quedaron Javier Correa (2,73%) y Claudio Aquino (2,42%) que completaban las opciones.

Revisa a continuación los resultados:

Resultado de la encuesta en WhatsApp.

En síntesis

Fernando De Paul asumió como nuevo capitán tras las salidas de Pizarro y Pavez.

asumió como nuevo capitán tras las salidas de Pizarro y Pavez. Arturo Vidal lideró la encuesta de hinchas con 1,6 mil votos (72,93% de preferencias).

lideró la encuesta de hinchas con (72,93% de preferencias). Colo Colo perdió 3-1 ante Deportes Limache en su debut de la Liga 2026.