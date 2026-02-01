Esteban Pavez puso punto final a su etapa en Colo Colo con una emotiva carta de despedida dirigida a la “familia alba”, confirmando así su salida del club donde fue capitán y referente en los últimos años. El volante continuará su carrera en Alianza Lima, donde volverá a ser dirigido por Pablo Guede, técnico que ya lo comandó tanto en Macul como en Xolos de Tijuana.

“Despedirme de mi querido Colo-Colo no es fácil”, comienza el mensaje del mediocampista, quien reconoció el profundo vínculo que construyó desde su llegada al Estadio Monumental. Pavez destacó que su paso por el Cacique estuvo marcado por momentos inolvidables, cargados de pasión, sacrificio y compromiso con la camiseta.

En su carta, el ahora ex capitán albo recordó con orgullo los nueve títulos obtenidos durante su etapa en el club, aunque dejó claro que los logros deportivos no son lo más importante que se lleva: “Más allá de los títulos, lo que realmente guardo en mi corazón es el respeto y cariño de todos los trabajadores del club y la gente que me conoció”, expresó.

Pavez también tuvo palabras especiales para la hinchada colocolina, a la que agradeció por el respaldo permanente en los buenos y malos momentos. Además, dedicó un reconocimiento particular al staff del primer equipo, destacando el trabajo silencioso de médicos, kinesiólogos, utileros y masajistas, a quienes calificó como “guerreros” fundamentales en cada éxito.

“Cada uno de ustedes ha dejado huellas imborrables en mi corazón, y su cariño y apoyo incondicional han hecho de este lugar mi hogar”, señaló el mediocampista, reflejando la fuerte identificación que logró construir con Colo Colo, club en el que se consolidó como líder dentro y fuera de la cancha.

Finalmente, Esteban Pavez cerró su despedida con un mensaje cargado de gratitud y emoción: “Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños y por los recuerdos que llevaré en mi corazón por siempre”, escribió, dando inicio a un nuevo desafío en Perú, pero dejando claro que su historia con Colo Colo será imborrable.

DATOS CLAVE

Esteban Pavez confirmó su salida de Colo Colo para fichar por Alianza Lima de Perú.

El volante chileno será dirigido nuevamente por Pablo Guede tras su etapa en Tijuana.