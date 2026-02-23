Universidad Católica venció por 3-1 a Coquimbo Unido en el Claro Arena en un trabado partido. La UC se metió en polémicas tras la posición en el primer gol de Fernando Zampedri y la expulsión de Juan Cornejo que generó muchas dudas.

Ante esta situación, la ANFP tomó la decisión de liberar los audios en la actuación de los árbitros a cargo del VAR durante el compromiso.

“Estamos trazando líneas. Lo veo bien. El jugador está habilitado. La roza el jugador número 9 que está en posición habilitada. Situación factual, el jugador número 9 está habilitado, gol confirmado”, fue lo comentado en la cabina del VAR por los jueces del compromiso sobre el primer gol de Zampedri.

Pese a que en un principio se le quería dar el gol a Cristián Cuevas como autor, desde el arbitraje dieron por confirmado que el Toro alcanzó a rozar el balón con su cabeza.

“Codo en la nuca, 16, roja. Lo vamos a revisar. Hay una intensidad alta, es el codo en la nuca como relatan en cancha. Me parece juego brusco grave. Confirmo la roja al número 16”, comentaron los árbitros sobre la expulsión de Juan Cornejo, la cual marcó un antes y un después en el partido.

Fernando Zampedri encaminó la victoria de los Cruzados

Pese a los reclamos por parte de los hinchas, y particularmente por Diego “Mono” Sánchez, cuestionando la expulsión de Cornejo, se liberaron los audios que revelaron el actuar de los árbitros.

¿Qué viene para la UC?

Los dirigidos por Daniel Garnero deberán armar las maletas para viajar a Chillán y enfrentar a Ñublense el domingo 1 de marzo a las 20:30 horas.

