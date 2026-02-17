Universidad de Chile no pudo salir del empate en su último compromiso ante Palestino disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna, pese a que fue la U el equipo que más propuso y quiso llevarse los tres puntos.

Eso sí, el cuadro dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini estuvo a punto de quedarse con el compromiso cuando anotó un gol agónico de Charles Aránguiz, pero el VAR dijo otra cosa y anuló el gol por una mano previa de Matías Zaldivia.

Al que no le gustó para nada esta decisión y reaccionó con ironía en ESPN Chile fue a Diego Rivarola, quien dijo que “Yo felicito al VAR. Porque nadie de Palestino hizo un gesto ni reclamó, estuvo impecable”.

La U celebró ante Palestino, pero el VAR anuló el gol. | Foto: Photosport

Al ser interpelado que estaba reaccionando con ironías en sus felicitaciones al VAR, Rivarola fue enfático en señalar que “Ojalá que en todas las jugadas estén así de atentos. Los quiero felicitar, estuvieron extraordinarios”.

Eso sí, el ex delantero muestra qué fue lo que lo dejó con dudas en la polémica jugada que privó a la U de tres puntos: “Siento que el tema de los segundos después que sigue la jugada, quién los determina y cómo se determina…”, cerró.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile debe dar vuelta rápidamente la página y pensar en el partido ante Deportes Limache que se disputará este domingo en el Estadio Nacional.

En síntesis

Universidad de Chile empató ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El VAR anuló un gol de Charles Aránguiz por mano previa de Matías Zaldivia.