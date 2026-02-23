Un gol anulado desató la furia total del plantel de Deportes La Serena, quienes tras igualar 1-1 ante Universidad de Concepción en el Estadio La Portada por la fecha 4 de la Liga de Primera, lanzaron un durísimo comunicado contra el arbitraje.

A los 52 minutos, cuando el encuentro estaba igualado uno a uno el argentino Gustavo Escalante definió dentro del área, sin embargo el tanto fue anulado tras intervención del VAR por posición adelantada dentro del área.

Dicho cobro, sumado al polémico gol anulado ante Coquimbo Unido en el clásico la semana pasada, desataron la furia del plantel papayero a través de un comunicado: “En las primeras cuatro fechas nos hemos visto gravemente perjudicados por errores arbitrales que han influido directamente en los resultados. Nos han cortado jugadas claras y legales de gol por decisiones apresuradas que debieron dejarse seguir (…) Esto genera molestia, preocupación y daña la justicia del campeonato. Ya basta”, apuntaron.

Un día después de la polémica, la ANFP liberó los audios y la decisión del VAR tras anular por posición offside el gol de Escalante.

Así funcionó el VAR entre La Serena y el Campanil

“Después de que el equipo de Deportes La Serena convierte un gol, el asistente número uno informa al árbitro, tras el correcto delay de bandera, que el jugador que anota se encuentra en posición de fuera de juego, sancionándose en cancha tiro libre indirecto a favor del equipo defensor. Por lo tanto, se inicia el chequeo protocolar. En ese momento, el VAR trabaja en determinar el primer punto de contacto con el balón del jugador que envía el pase para luego comenzar la confección de líneas”, señalaron.

“Con el campo correctamente traqueado, es decir, con los puntos de referencia de las líneas demarcatorias del terreno de juego bien ubicados, se procede a determinar la posición del penúltimo defensor, en este caso el jugador número ocho de Universidad de Concepción. Primero, la línea horizontal de color verde se sitúa en la base del jugador, ya que es referencia del plano del suelo. Luego, la línea vertical de color celeste se ubica en la parte del cuerpo del defensor más cercana a la línea de meta, en este caso la zona del hombro con la cual está permitido jugar el balón”, precisaron.

“Esto da como resultado la línea azul transversal al campo de juego a nivel de la superficie, que corresponde a la línea del defensor. Posteriormente, el VAR realiza el mismo procedimiento con el atacante, es decir, línea horizontal a la base del jugador y línea vertical al hombro, lo que genera la línea roja transversal al campo de juego a nivel de la superficie, que determina la línea del atacante. Claramente, la línea del atacante se encuentra más cerca de la línea de meta que la del penúltimo defensor, por lo que el VAR confirma la decisión de cancha y el juego se reanuda con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor”, cerraron.