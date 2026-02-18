Este fin de semana comienza oficialmente la temporada 2026 del Campeonato de Primera B, un torneo que contará con la participación de varios clubes tradicionales del fútbol chileno. Equipos como Cobreloa, Unión Española, Santiago Wanderers y Deportes Temuco asoman como los principales candidatos a disputar uno de los dos cupos de ascenso a la Primera División, en una competencia que promete ser intensa desde la primera fecha.

Eso sí, la división de plata de nuestro fútbol tendrá un gran ausente, tal como se viene repitiendo en los últimos años. Y es que para esta temporada nuevamente la Primera B no contará con sistema de asistencia arbitral VAR.

Uno que alzó la voz ante dicha situación fue el presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, quien disparó contra la ANFP por la falta del video arbitraje en la Liga de Ascenso. “Y el VAR en primera B, para cuando? La ANFP olvida a esta categoría. Los gruesos errores arbitrales del 2025 ya quedaron en el recuerdo. Nadie del Directorio se preocupa por este tema. Cómo de muchos más. Promesa incumplida“, publicó el dirigente en sus redes sociales.

“Que se pongan los pantalones…”

La falta de VAR ya había causado polémica en la temporada 2025, cuando Marcelo Salas explotó por los cobros arbitrales contra Deportes Temuco en un partido contra Deportes Concepción. En aquella oportunidad, el controlador del ‘Pije’ había estallado por el arbitraje de Cristián Droguett.

“Ojalá la ANFP, (Pablo) Milad, se ponga los pantalones y pueda poner VAR en toda la división, porque es un desastre, hoy nos pasó a nosotros, mañana le puede pasar a otro equipo y es injusto cuando un equipo hace una inversión, hace una apuesta, el equipo está jugando muy bien dentro de la cancha, está siendo superior y resulta que por un árbitro te cambia el partido”, disparó en aquella oportunidad.

Marcelo Salas criticó duramente la falta de VAR en Primera B (Photosport)

Respecto a la posibilidad de implementar el VAR en Primera B, el mismo Pablo Milad había confirmado un VAR Light. Un sistema adaptado a las necesidades económicas y operativas de la categoría y que sólo tendría incidencia en jugadas relevantes para el juego como posibles penales o revisión de goles.

A fines de enero, el jefe de la comisión de árbitros, Roberto Tobar, había anunciado en TNT Sports que a mitad de año habría novedades. “El ascenso viene bastante exigente. Hay partidos muy ásperos. El árbitro necesita el apoyo de la tecnología. Se está trabajando, podrían haber noticias a mitad de temporada para incorporarlo”, cerró.

