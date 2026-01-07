En Colo Colo al fin pudieron deshacerse, al menos por una temporada, del delantero Salomón Rodríguez, quien fue una verdadera apuesta para la temporada 2025, pero que terminó siendo la gran decepción.

El uruguayo de 25 años costó 1,2 millones de dólares, siendo comprado el 50% del pase a Godoy Cruz de Argentina, donde había hecho ocho goles en 2024.

Pero con los albos solo pudo marcar en tres ocasiones, con nueve meses de sequía entremedio, lo que colmó la paciencia en la dirigencia alba.

Su destino será el Montevideo City Torque en su natal Uruguay, a préstamo sin cargo por todo el 2026.

Ante aquello, un ex delantero de Colo Colo opinó sobre esta salida. Se trata del argentino Gustavo De Luca, quien en conversación con BOLAVIP lapidó al jugador y su decisión.

“Para Colo Colo es un alivio. Para el jugador, me parece que ir al fútbol uruguayo es muy malo, el año en Colo Colo lo perjudicó muchísimo. Porque de jugar en la Primera División del fútbol argentino, al pasar a un grande del fútbol chileno y hoy en un equipo que no pelea nada en Uruguay, es un debate para el jugador”, indicó quien defendió al Cacique en 1992.

“Un paso para atrás, diría yo. Debe estar muy arrepentido de haberse ido de Argentina. El paso a Colo Colo era un paso para adelante, pero no le salió bien”, agregó sobre la decisión de Rodríguez.

Gustavo De Luca y el mercado de fichajes de Colo Colo

Respecto al mercado de fichajes de Colo Colo, llamó a reforzarse de buena forma ante las salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

“La verdad que está vendiendo buenos jugadores, que han andado bien, se los han llevado. Ahora tendría que reforzarse bien, porque un año como el que pasó, no puede tener Colo Colo otra vez”, advirtió De Luca.

Gustavo De Luca (a la izquierda) en su etapa en Colo Colo.

