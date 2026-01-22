La salida de Lucas Cepeda de Colo Colo rumbo al Elche de España ya es un hecho y, más allá de lo deportivo, abrió un fuerte debate entre los hinchas por las cifras del traspaso. El extremo fue vendido por 2,2 millones de dólares al club español, que adquirió el 70% de su pase, en una operación que no dejó del todo conformes a varios sectores del mundo albo.

Esto porque el Popular había comprado al futbolista a Santiago Wanderers en 1,7 millones de dólares, por lo que el margen real de ganancia para el club bordea apenas los 500 mil dólares. Un negocio que, para muchos fanáticos, quedó lejos de las expectativas considerando la proyección que se le atribuía al jugador y el interés que había despertado desde el extranjero.

Lucas Cepeda partió de Colo Colo rumbo al Elche de España. (Foto: Photosport)

En particular, llamó la atención que la cifra de salida de Cepeda sea menor a la valorización con la que llegó Salomón Rodríguez, delantero uruguayo que arribó al Monumental con un cartel importante, pero que terminó siendo uno de los jugadores más cuestionados de la temporada 2025.

Salomón Rodríguez fue más caro que Lucas Cepeda

Según los registros de Transfermarkt, Rodríguez llegó a Macul por casi 2.5 millones de la misma moneda, situación que genera aún más molestia entre los hinchas considerando que su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado. El atacante apenas anotó tres goles en toda la campaña y finalmente fue enviado a préstamo al Montevideo City Torque tras no consolidarse en el equipo. Para colmo, le anotó al ‘Cacique’ estos días en un amistoso a puertas cerradas.

Cepeda, con mejor valoración deportiva y proyección, termina saliendo por un monto que muchos consideran bajo, mientras que otros fichajes costosos no lograron justificar su inversión dentro de la cancha. Esto reabre el cuestionamiento sobre la política de fichajes y ventas del club.

Así, la partida del extremo al fútbol español no solo marca el cierre de una etapa, sino que también deja instalada una discusión profunda sobre la gestión económica de Blanco y Negro y la forma en que Colo Colo está administrando su patrimonio deportivo en el mercado de pases.

DATOS CLAVE

Lucas Cepeda fue vendido al Elche por 2,2 millones de dólares a cambio del 70% de su pase.

La ganancia real para el club es de solo 500 mil dólares, ya que lo compraron a Santiago Wanderers en 1,7 millones.