Colo Colo perdió una importante chance de seguir acercándose a Cobresal tras igualar 2 a 2 ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, partido válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

Lo cierto es que mientras se disputaba el segundo tiempo del compromiso, el uruguayo Maximiliano Falcón tuvo que ser reemplazado por molestias físicas y en su lugar ingresó su compatriota Alan Saldivia.

Tras el cotejo, en conversación con Dale Albo, el ex Rentistas de Uruguay explicó lo que le pasó ante los Piratas y que lo llevó a ver el partido desde el banco de suplentes.

¿Falcón llegara al duelo ante la UC por Copa Chile? | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Me doblé en el primer tiempo el pie, no fue el tobillo, fue como la parte de adelante y después en el segundo tiempo cuando Holgado me toca de atrás, que me hace falta, le pego al piso y ahí me terminó de mover mucho el pie“, dijo en el arranque.

“No podía correr y cuando intentaba hacer velocidad máxima como que no me dejaba. Por eso preferí salir, ya que vienen más partidos y creo que me voy a recuperar bastante rápido. Esperar nomás al miércoles que sale”, cerró.

De esta forma, habrá que esperar para ver si Falcón estará ante Universidad Católica por la final regional de la Copa Chile o si Gustavo Quinteros decidirá guardarlo.