Colo Colo Femenino comenzó a mover sus piezas de cara a la temporada 2026 y ya presentó a su primer refuerzo: Claudia Salfate. La lateral derecha llega proveniente de Coquimbo Unido para sumarse al plantel dirigido por Tatiele Silveira, en un año donde el ‘Cacique’ buscará seguir haciendo historia tanto a nivel nacional como internacional.

En sus primeras palabras como jugadora alba, Salfate no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío en su carrera. En conversación con Colo Colo TV, la futbolista expresó su alegría por arribar al club y su motivación inmediata. “Primero que todo muy contenta de venir a este club, de aportar acá al equipo, con ansias de empezar la pretemporada, sumarme al equipo y, por qué no, pelear este pentacampeonato que yo creo que todos lo anhelan, y quiero ser parte de eso”, señaló.

Claudia Salfate es el primer refuerzo para Colo Colo femenino de cara a la temporada 2026. Llega desde Coquimbo Unido (Foto: Colo Colo fem)

La defensora también fue clara al momento de describir el sello que espera imprimir dentro del campo de juego. Con un discurso cargado de carácter, dejó en evidencia que su aporte estará ligado a la entrega y la intensidad. “Mucha garra, mucha pasión, cada balón lo toco como si fuera el último, y pelear, soy una guerrera dentro de la cancha y voy a dar todo de mí”, afirmó la nueva jugadora del Popular.

La Copa Libertadores: el gran desafío de Claudia Salfate en Colo Colo

Salfate llega a reforzar una zona clave del equipo y a competir por un puesto en una escuadra que viene de una sólida campaña. Su experiencia en Coquimbo Unido y su estilo combativo aparecen como atributos que pueden encajar de buena manera en la idea futbolística de Tatiele Silveira.

Además, la lateral valoró el gran rendimiento que tuvo Colo Colo Femenino durante la temporada 2025, donde el equipo volvió a mostrar su dominio en el ámbito local y dejó una grata impresión a nivel continental llegando hasta semifinales sin recibir un solo gol en contra. Desde esa base, la jugadora fijó objetivos ambiciosos para el año que se avecina.

“El año pasado a las niñas les fue muy bien, este año quiero ser parte, y ganar la Libertadores, llegar más lejos que el año anterior, y obviamente el pentacampeonato no se transa”, cerró Salfate. De esta manera, la primera incorporación del Cacique femenino deja en claro que llega con metas altas y decidida a aportar para que Colo Colo siga ampliando su legado.

