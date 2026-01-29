El volante nacional, Esteban Pavez le puso punto final a su estancia en Colo Colo y dio un importante salto en su carrera, en la que vuelve al extranjero para seguir su camino Alianza Lima de Perú.

Tras lo que ha sido su bullada salida desde el ‘Cacique’, por lo que fue la polémica con la dirigencia y sus dichos antes de dejar Chile, el volante ya da vuelta la página para enfocarse en su nuevo desafío.

El mediocampista nacional arribó a suelo peruano en las últimas horas, en la que fue recibido como un verdadero rockstar por parte de la prensa, quien se agolpó en el aeropuerto para tener las primeras palabras de Pavez.

“Vengo con muchas expectativas, hay un gran equipo, un gran técnico y estoy muy motivado de estar acá”, comenzó señalando Pavez.

Pavez habló en su llegada a Perú | Foto: Photosport

Otro de los puntos que destacó el hoy ex Colo Colo en su llegada a Perú es la presencia de Pablo Guede como DT de Alianza Lima, el que fue clave para que se geste su arribo a la institución.

“Pablo es el mejor técnico que he tenido y siempre lo he dicho, estoy contento de estar aca´”, declaró.

Finalizando, Pavez habló de lo que fueron sus enfrentamientos previos ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, en la que destacó a los hinchas del conjunto de los ‘Íntimos’ y expresó que la localía en Matute, es una locura.

“Fue bastante lindo, primero jugamos en el Nacional (de Lima) y después en Matute, me gustó mucho más Matute, el ambiente es muy parecido a lo que es en Santiago”, cerró.