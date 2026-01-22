Apenas se concrete la salida de Lucas Cepeda al Elche, Colo Colo tendrá que salir con todo al mercado de fichajes para buscar al reemplazante del extremo izquierdo. En esa línea, y según informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, un jugador de Audax Italiano entró de lleno en la carpeta del Cacique: incluso ya existen movimientos iniciales desde Blanco y Negro para evaluar su incorporación.

De acuerdo al informe entregado por el reportero de Melipilla, el nombre de Esteban Matus ya fue puesto sobre la mesa tanto a nivel dirigencial como deportivo a la hora de buscar al futbolista que ocupe la plaza que dejará el porteño por su partida al fútbol de España.

“Hay un nombre que toma fuerza y que me dicen que ya existe alguna conversación con Aníbal Mosa y también con la gerencia deportiva encabezada por José Daniel Morón. Jugador de Audax Italiano que estuvo cerca de llegar a la Universidad de Chile, Esteban Matus”, señaló Tomate.

Esteban Matus suena con fuerza en Colo Colo (Photosport).

“Matus también se mete en carrera para transformarse en jugador de Colo Colo”, agregó Alvarado quien detalló que su perfil seduce en Macul: “Gusta mucho, incluyendo al cuerpo técnico. Si bien actualmente la banda izquierda es ocupada por Erick Wiemberg, además se sumó Diego Ulloa y me comentan que el técnico lo ve también como un extremo”.

El lateral es un viejo conocido en el mercado de los clubes grandes. En el mercado anterior, Matus estuvo a punto de convertirse en refuerzo de Universidad de Chile, en una operación que se activó cuando los azules tenían prácticamente cerrada la venta de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil. Incluso, Matus llegó a realizarse los exámenes médicos, pero finalmente la negociación se cayó y su arribo al CDA no se concretó.

Datos clave…