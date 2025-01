Uno de los partidos que los hinchas de Colo Colo más recuerdan de los últimos años es el de la temporada 2021 ante Audax Italiano, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Fue en dicho cotejo que el Cacique tuvo que recurrir a un grupo de jugadores que recién rozaban los 16 años. ¿La razón? El COVID-19.

Uno de ellos era Danilo Díaz, mediocampista que llegó a ser mundialista Sub 17 con la Selección Chilena en el 2019, pero que nunca pudo consolidarse en el Albo y terminó jugando en Deportes Recoleta y Deportes Puerto Montt.

Danilo Díaz está en búsqueda de club en este 2025

Fue precisamente en los Salmoneros que Díaz tuvo un año complicado de la mano de Jaime “Pillo” Vera, pues fue cortado del Primer Equipo, después fue rotando en la once estelar y finalmente no terminó renovando su contrato.

Ahora, el futbolista de 22 años se encuentra con el pase en su poder y en conversación con 24 Horas de TVN confesó el drama que vive actualmente.

“Empecé jugando, pero después decidieron no convocarme, no hacerme jugar y eso es respetable. Al final terminé jugando ¿Qué pasó? No sé, incluso a mitad de semestre estaba buscando salir de ahí, pero solamente era decisión del profe, no sabía por qué era”, expresó el volante.

Danilo Díaz defendiendo la camiseta de Deportes Puerto Montt | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

“Nunca conversé con él (Jaime Vera), yo acataba la decisión. Obviamente, cuando veía la lista de los convocados, yo no estaba, pero era totalmente respetable. Quizás no era de su gusto, pero terminé jugando y eso es lo que más destaco de este 2024”,

Por último, Díaz indicó que “Me encuentro buscando club, todavía no ha salido nada y hasta ahora no tengo ofertas. Espero agotar todas las instancias en la Primera B y en Segunda División”.

Los números de Danilo Díaz en el profesionalismo

Desde su debut profesional con Colo Colo, el oriundo de la comuna de La Cisterna ha disputado un total de 56 partidos y ha convertido tan sólo un tanto.