Con la Copa Libertadores 2026 en el horizonte y el cruce contra Bahía de Brasil, O’Higgins buscará competir de igual a igual también en la siempre apasionante Liga de Primera 2026.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio enfrenta un mercado de fichajes clave tras la salida de su goleador Maximiliano Romero a Colo Colo, dejando un vacío que necesita ser cubierto con un atacante de jerarquía.

En este escenario, el nombre del uruguayo Thiago Vecino ha tomado fuerza como opción prioritaria para reforzar la ofensiva rancagüina. Sin embargo, no es la única alternativa en carpeta del club, que busca un jugador capaz de marcar diferencias tanto a nivel internacional como local.

Iván Morales aparece en el radar de O’Higgins de Rancagua

Otro nombre que ha generado ruido es Iván Morales, exdelantero de Colo Colo y Sarmiento de Junín de Argentina. Según informó el periodista Javier Limardo en el programa Fuera de Juego FM, Morales se perfila como una alternativa atractiva para O’Higgins gracias a su experiencia y potencia física.

Actualmente, Morales se encuentra con su pase en su poder, disponible para buscar un nuevo desafío que le permita retomar protagonismo, ya sea en Chile o en el extranjero.

En su paso por Sarmiento, Iván Morales convirtió 6 goles y aportó 3 asistencias | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Se espera que en los próximos días puedan concretarse avances en las negociaciones, dejando la puerta abierta a uno de los refuerzos más esperados por los hinchas del Capo de Provincia.

En síntesis…

Iván Morales suena como posible refuerzo de O’Higgins de Rancagua para la temporada 2026.