Maximiliano Falcón se marchó de Colo Colo en plena pretemporada para cumplir su sueño de jugar con Lionel Messi en el Inter de Miami de la MLS y, hasta el momento, lo está cumpliendo a cabalidad el defensor central uruguayo.

‘Peluca’ se ganó un puesto en el equipo basado en el estado de Florida, donde es un titular indiscutido junto a Luis Suárez, Jordi Alba y Lionel Messi, astro argentino que en cada partido siempre deja una postal para el recuerdo.

El último compromiso del Inter de Miami en la MLS no fue la excepción, pero no por una jugada brillante de Messi: Maximiliano Falcón se posicionó delante de ‘Lio’ en una clásica jugada del argentino y le robó el remate al arco.

¿La diferencia? Messi hubiese definido con el pie abierto y al ángulo, posiblemente, pero Falcón erró, le pegó con chanfle y el tiro se fue suave a las manos del arquero ante la recriminación de Lionel Messi quien, seguramente, le dijo que venía mejor perfilado desde atrás.

La reacción quedó como una anécdota y se tomó las Redes Sociales, donde el ex defensor central de Colo Colo recibió críticas por ‘robarle’ el gol a Lionel Messi quien hubiera celebrado una conquista más en su larga y exitosa carrera como futbolista.

Los números de Maximiliano Falcón en Miami

Maximiliano Falcón suma 31 apariciones con la camiseta del Inter de Miami, donde registra un gol, 8 tarjetas amarillas, una tarjeta roja y casi 2.400 minutos dentro del campo de juego.