Universidad de Chile aún pelea palmo a palmo con Universidad Católica y O’Higgins por quedarse con el cupo de Chile 2, que clasifica directamente a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Con solo tres partidos restantes en la Liga de Primera 2025, la dirigencia azul comenzará a pensar en refuerzos estratégicos de cara a la próxima temporada, especialmente en la delantera, donde los contratos de sus tres principales atacantes están próximos a finalizar.

En ese contexto, comenzó a sonar el nombre de Juan Martín Lucero, delantero argentino que actualmente milita en Fortaleza de Brasil y que tuvo un paso destacado por Colo Colo en 2022.

Los hinchas de la U se pronuncian sobre Lucero

La posible llegada del “Gato” generó reacciones inmediatas entre los hinchas, considerando su identificación previa con el clásico rival. Por ello, en el canal de WhatsApp Bolavip-Universidad de Chile se realizó una consulta sobre la opinión de los seguidores.

De un total de 326 votos, 263 hinchas eligieron la opción: “¡Bienvenido, que haga goles!”, mostrando apoyo al posible fichaje.

Mientras que solo 63 votos optaron por: “Mejor que no venga, su paso por Colo Colo pesa”, dejando en evidencia que algunos seguidores aún mantienen reparos por su pasado en el Cacique.

El debate demuestra que cualquier decisión de la directiva respecto a la delantera será observada de cerca por los fanáticos, quienes mantienen alta pasión e interés por la conformación del equipo para la temporada 2026.

En síntesis

La dirigencia azul analiza reforzar la delantera de cara a la próxima temporada y los hinchas se pronunciaron sobre Juan Martín Lucero: la mayoría lo recibiría con los brazos abiertos, mientras que una minoría considera que su pasado en Colo Colo sigue pesando.