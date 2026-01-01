En medio de los mensajes de Año Nuevo, llamó la atención uno que envió el ex preparador de arqueros de Colo Colo, Jorge Martínez, quien aprovechó sus redes sociales para dirigirse al pueblo albo.

Después de casi cinco meses de haber sido despedido del Cacique, el exfutbolista se expresó para agradecer por los seis años que estuvo en el cuadro popular, donde fue parte del cuerpo técnico del entrenador Gustavo Quinteros y luego de Jorge Almirón.

Martínez fue parte del exitoso proceso donde el cuadro popular consiguió seis títulos, además de volver a quedar entre los mejores ocho de Copa Libertadores en 2024.

Pero en 2025 hubo un quiebre con Almirón, que llevó a su despido el 6 de agosto, donde luego cuestionó la forma de trabajar del técnico argentino tras haber sido renovado.

En esta ocasión, Jorge Martínez dedicó el siguiente mensaje: “Ya terminando el 2025 no podía dejar pasar este día para agradecer todo lo que me toco vivir y ganar en todos estos años, en un club tan grande como Colo Colo”.

Seguido, profundizó en que no pudo despedirse cuando lo echaron del Estadio Monumental.

“No tuve la oportunidad de despedirme y agradecer a toda esa gente, que compartí durante 6 años en esta gran institución, como cancheros, utileros, directivos, gente del casino, área médica, administrativos, cuerpos técnicos, en los cuales conformamos ganándolo todo, especialmente a jugadores y todo el pueblo colocolino”, escribió.

“Solamente quedan palabras de agradecimiento. La Historia es la historia, gracias por tanto. Nadie ha sido, ni es, ni será más importante que una institución”, finalizó el exfutbolista.

