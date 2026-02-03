En Colo Colo toodavía no han podido confirmar a su sexto refuerzo para esta temporada 2026, donde buscan al reemplazante de Esteban Pavez, quien rescindió su contrato para ir a Alianza Lima.

La dirigencia del Cacique está cerca de fichar a un volante chileno, donde hay dos candidatos desde donde saldrá el elegido: Pablo Ruiz y Álvaro Madrid.

El primero milita en el Real Salt Lake de la MLS, es argentino naturalizado chileno, pero su nombre genera dudas al interior del directorio de Blanco y Negro.

La segunda carta es la del capitán de Everton de Viña del Mar, quien se ha ido acercando luego que los Ruleteros accedieran a su salida a préstamo pero con un cargo.

Según la última información que entregó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, el elenco Oro y Cielo estaría pidiendo 200 mil dólares, ni un peso más y ni un peso menos.

Esta cifra es mucho menor a los 300 mil de la moneda estadounidense que se hablaba hasta hace algunos días.

Mientras tanto, Madrid le solicitó al entrenador Javier Torrente no ser tenido en cuenta hasta que se resuelva su futuro, por lo que ayer (lunes) no fue citado en la derrota por 1-0 ante Unión La Calera.

Ahora el futbolista de 30 años vive una semana clave, pues el próximo sábado Everton visitará a Colo Colo por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, en partido que está programado para las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que el libro de pases cierra en menos de tres semanas, antes del inicio de la cuarta fecha del torneo, el jueves 19 de febrero.

Álvaro Madrid tiene una semana crítica para definir su futuro. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis