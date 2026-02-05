Colo Colo debutó en la Liga de Primera con una apabullante derrota 3-1 a manos de Deportes Limache que dejó nuevamente en la cuerda floja a Fernando Ortiz en la banca alba. Para apaciguar la crisis, ByN cumplió los deseos del DT y durante esta semana presentó a dos nuevos refuerzos: Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán, quienes llegaron a suplir las partidas de Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

Pese al movido mercado de fichajes de los albos, uno que puso el grito en el cielo y mostró su total disconformidad con los refuerzos del Cacique fue el ex arquero y actual comentarista deportivo Nicolás Peric, quien reflexionó con duras críticas a las contrataciones de Aníbal Mosa y compañía.

“Yo creo que Colo Colo está contratando al cuete, está contratando por contratar y que cada vez que lo hace se aleja más del pensamiento de su técnico. No entiendo nada. ¿Quién contrata? Porque entre (Pablo) Ruiz y (Álvaro) Madrid hay una diferencia importante en lo futbolístico. Entonces, ¿cuál es la decisión de contratar a Madrid? ¿Por qué optas por Madrid y dejaste a Ruiz, que está muy molesto, porque el club y él jugaron con él? Yo siento que Ruiz es un gran jugador, pero para mí Madrid es más jugador”, apuntó el ‘Loco’ en Radio Pauta.

Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán son los nuevos fichajes de Colo Colo (Photosport).

De todas formas, el exfutbolista formado en Rangers aseguró que “no entiendo en base a qué se contrata, con qué criterio, porque al final al que van a terminar echando va a ser a (Fernando) Ortiz”.

Peric también apuntó a la llegada del delantero Maximiliano Romero: “Está perfecto que llegue, pero fue desechado, con todo el respeto del mundo, por otros factores desde Argentinos Juniors, un equipo importante, que juega copas y demás. Él llega como una opción… Antes Colo Colo no tomaba opciones, elegía”, señaló.

“Está mal Colo Colo…”

El comentarista también apuntó a las debilidades de Colo Colo bajo el mando de Ortiz: “El gran problema lo van a tener los dos centrales si quieren seguir jugando de esa forma, pero mayormente el problema está en el mediocampo, porque para jugar así necesitas un mediocampo con otra velocidad. Este mediocampo empieza a correr el partido de una forma en que queda expuesto. El centrodelantero sale a buscar el balón, el volante llega tarde, después no lo sigue el lateral… está mal. De mitad de cancha para atrás está mal Colo Colo”, cerró.

