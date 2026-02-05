Colo Colo necesita reaccionar con urgencia tras un inicio para el olvido en la Liga de Primera. La derrota por 3-1 ante Deportes Limache dejó al ‘Cacique’ lleno de dudas futbolísticas y con la presión instalada desde la primera fecha, obligando al plantel a dar una respuesta inmediata.

La oportunidad para enmendar el rumbo llegará este sábado, cuando los albos se estrenen como locales en la temporada 2026. A partir de las 20:30 horas, el Monumental será el escenario del duelo ante Everton, un partido donde la obligación es clara: ganar y sumar los primeros tres puntos del campeonato.

El complejo escenario también golpea directamente al entrenador Fernando Ortiz. El bajo rendimiento del equipo bajo su conducción lo tiene en la cuerda floja, por lo que el técnico ya evalúa modificaciones importantes en busca de una mejora inmediata ante los ruleteros.

Álvaro Madrid: la gran novedad en el once del Popular

Uno de los focos de atención está puesto en el mediocampo, una de las zonas más cuestionadas tras el debut. En ese contexto, el “Tano” Ortiz prepara cambios profundos para darle mayor equilibrio y dinámica al equipo de cara a la segunda fecha.

Álvaro Madrid sería la gran novedad en el once de Colo Colo frente a Everton de Viña del Mar. (Foto: Photosport)

Según informó el periodista Rodrigo López en DSports, Álvaro Madrid asoma como una de las grandes sorpresas en el once titular. El volante, presentado oficialmente esta semana, pelea el puesto con Tomás Alarcón para transformarse en el eje del mediocampo albo, nada menos que ante su ex equipo, Everton.

Distinto es el panorama para el otro refuerzo recién anunciado, Lautaro Pastrán. El atacante aún se encuentra entrenando de manera diferenciada y todo indica que no será considerado para el compromiso del sábado, donde Colo Colo se juega mucho más que tres puntos en su primer partido como local del año.

DATOS CLAVE

Colo Colo debutará como local este sábado a las 20:30 horas ante Everton, con la urgencia de sumar sus primeros puntos tras la caída en el debut.

Álvaro Madrid, recién incorporado desde el cuadro viñamarino, asoma como titular en el esquema de Fernando Ortiz para dar equilibrio al mediocampo.