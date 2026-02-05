El mercado de fichajes sigue encendido y genera reacciones de todo tipo. Por ejemplo, Johnny Herrera sacó la voz tras la presentación de un refuerzo en Colo Colo: lo quería ver en Universidad de Chile.

¿De quién se trata? El retirado portero lo conoció durante su época como futbolista, específicamente en Everton de Viña del Mar. Durante los últimos días se confirmó su arribo al conjunto albo.

Su nombre es Álvaro Madrid: el ídolo azul deseaba tenerlo en el equipo de sus amores. Así lo manifestó en los micrófonos de TNT Sports, analizando su incorporación al cuadro de Macul.

“Era el reemplazante natural de Marcelo Díaz en la U. Estuvo toda su vida en Everton. Es muy buen jugador… Lo tuve de compañero. Pero no tiene nada que ver con lo que juega Esteban Pavez”, comentó.

Luego, señaló: “Es un interior que llega al área, como un 8 antiguo. Es normal que no lo pongan de inmediato. Recién viene llegando. Pero como dije, es un gran jugador… pero ahora es un ex amigo (entre carcajadas)”.

Johnny Herrera quería ver a Álvaro Madrid en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Estuvo en la órbita de Universidad de Chile

Cabe consignar que el anhelo de Johnny Herrera se pudo hacer realidad. A fines de la temporada 2024, la cúpula estudiantil consultó por Álvaro Madrid, pero desistió de su contratación.

¿La razón? Su alto precio. Ante ello, permaneció en la costa viñamarina y este 2026 firmó por el archirrival azul: es el gran salto de su carrera. Ya prepara su debut en el Estadio Monumental.

