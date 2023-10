Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi le cae con todo al juez de línea y a Maximiliano Falcón: "Uno es cagón y el otro un ordinario"

Pese a que han pasado varios días del triunfo de Colo Coloante Cobreloa por la semifinal de la Copa Chile, la polémica que protagonizó el defensor uruguayo, Maximiliano Falcón, tras sus insultos al juez de línea sigue dando que hablar.

Y es que varios históricos albos e hinchas nacionales se han unido al debate en los últimos días sobre si el zaguero central debió haber sido expulsado inmediatamente.

Pero, ¿qué le dijo el Peluca al asistente?. “Conch… hijo de p…”, fue lo que pudo captar la transmisión oficial de TNT Sports.

Ante estas palabras, Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi, se fue en picada contra uno de los árbitros asistentes del cotejo y le dio con todo al ex Rentistas de Uruguay.

“Impresentable lo de este muchacho Falcón. Es impresentable, perdónenme el francés, lo cagón del línea, yo no lo logro entender”, remarcó el ex DT de Cortuluá de Colombia en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave.

“No es que le dice un chilenismo como el hueón, una cuestión que lo podriamos decir todo y en cualquier momento y a veces el hueón no tiene porque faltar el respeto porque a nuestros amigos le damos un abrazo y le decimos te quiero hueón, pero aquí las cosas que le dice son impresentables, impresentables desde la falta de respeto”, indicó.

Finalmente, Suárez siguió con su dura crítica. “¿Cómo vas a insultar de esa manera a otra persona?. Me parece lo peor de lo peor, el torranterismo hecho vocabulario. Es un ordinario”, cerró.

¿Cuándo jugará Colo Colo en la final de la Copa Chile?

Colo Colo estará disputando la final de la Copa Chile ante Magallanes el miércoles 20 de diciembre en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.