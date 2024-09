El exfutbolista del Cacique, ex entrenador y también ayudante de Mirko Jozic en la campaña 1991, Eddio Inostroza, asegura que no hay nada perjudicial en jugar o no jugar previo al encuentro ante el cuadro Millonario y menciona que no hay excusas para el encuentro.

Ex DT de Colo Colo remarca que no existen excusas ante River: “No hay que echarle la culpa que no teníamos partidos

Colo Colo tiene sus últimos días de preparación para el partido ante River Plate en el estadio Monumental por la Copa Libertadores 2024. El Cacique jugó su último encuentro el sábado 7 de septiembre y le fue mal, pues cayó ante Magallanes por 3-0 en Talca por la final ida de la zona centro-sur de la Copa Chile.

Tras la suspensión de la vuelta frente a Magallanes y el compromiso frente a Universidad Católica por el Campeonato Nacional, los Albos volverán a competir 10 días después, ahora frente al cuadro Millonario este martes 17 de septiembre a las 21:30 en el estadio Monumental por los cuartos de final ida de la Libertadores.

Eddio “Yeyo” Inostroza se refirió a los comentarios que existieron en el Popular en el pasado sobre la recargada agenda. “Colo Colo está poniendo una inquietud respecto a que no van a tener descanso. Estaban reclamando, no es ayer, hace varios días”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

El ayudante de Mirko Jozic en el Cacique campeón de la Copa Libertadores 1991 considera que no hay mayor influencia en los días sin jugar que tendrá el Cacique: “Después no hay nada perjudicial que se juegue o no se juegue, salvo que se malgaste el tiempo. Pero eso le está indicando que tienen que asumir herramientas para seguir trabajando y darle énfasis a las cosas que tienen que hacer contra River”.

Colo Colo llega con una para futbolística a los partidos ante River Plate, aquello tras la suspensión de sus partidos ante Magallanes por la final vuelta de la zona centro-sur de la Copa Chile y frente a Universidad Católica por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2024. (Foto: Photosport)

Por último, considera que el Popular no tendrá excusas para justificar una mala performance. “En absoluto hay excusas para un mal resultado, un mal rendimiento, por el hecho de no estar jugando. No hay que echarle la culpa que no teníamos partidos”, remató el exjugador y DT del Cacique.