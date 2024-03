Colo Colo ya conoce a sus respetivos rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2024. El Cacique forma parte del Grupo A, donde deberá enfrentar a Fluminense, Cerro Porteño y Alianza Lima.

Sin embargo, hay un grave problema que está siendo mirado con atención por los dirigentes e hinchas colocolinos. ¿Cuál es?. Y es que la Conmebol aún no confirma el estadio, ya que el Estadio Monumental debe pasar una inspección luego del mal estado de la cancha en las fases preliminares contra Godoy Cruz y Sportivo Trinidense.

A raíz de esa situación, desde los altos mandos del Popular se resisten a abandonar el recinto deportivo de Pedrero y no tendrían un plan B en caso de una respuesta negativa por parte de la Conmebol.

El Monumental no ha sido confirmado como la casa de Colo Colo en la Libertadores | FOTO: Javier Salvo/Photosport

MANUEL SUÁREZ APLAUDE LA DETERMINACIÓN DE LA CONMEBOL

Manuel Suárez, ex ayudante técnico de Juan Antonio Pizzi en La Roja, en su rol como comentarista deportivo del programa Metrópolis AM de Radio La Clave, aplaudió la labor que está realizando el organismo rector del fútbol sudamericano.

“Yo voy a ir por el lado de Conmebol y me parece fantástico que estén exigiendo estas cosas, es la única manera que el espectáculo esté a la altura. Si la Conmebol hoy en día está en esa función, me parece estupendo”, manifestó el ex DT del Cortuluá de Colombia.

“Tú lo primero que tienes que tener para hacer un buen espectáculo de fútbol es que la cancha esté al alto nivel y de ahí empezamos porque si jugamos en un potrero seguramente el espectáculo va a ser un desastre y si jugamos en una cancha buena lo más probable es que el espectáculo sea más agradable”, concluyó Suárez.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El siguiente partido de Colo Colo será contra Everton. Se disputará el fin de semana del sábado 30 de marzo, pero aún no cuenta con programación oficial. Será válido por la quinta fecha del torneo local.