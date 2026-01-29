Este fin de semana comenzará la Copa Chile 2026, donde el vamos lo darán los equipos de la Primera B, como Deportes Puerto Montt, donde milita la joven promesa de Colo Colo, Manley Clerveaux.

El juvenil de 19 años está viviendo su primera experiencia fuera del Estadio Monumental, pues fue enviado a préstamo por toda esta temporada, que marca el regreso del Velero a la Liga de Ascenso.

Y en la previa del estreno oficial, el puntero haitiano conversó sobre su presente con Mi Sur Deportes, donde agradeció por todo el cariño que ha recibido en la capital de la Región de Los Lagos.

“Me siento feliz de poder estar aquí, la verdad que quiero demostrar qué tipo de jugador soy. También en el día a día voy demostrándole al profe para agarrar minutos, más confianza”, comenzó diciendo.

“La gente aquí es muy cariñosa y me han dicho que iba a ser así. Yo lo único que quiero es jugar, ser feliz, pasarlo bien y hacer goles, que es lo que me gusta”, agregó.

Respecto al equipo que dirige Emiliano Astorga, Clerveaux indicó que tienen mucha confianza en lo que pueden lograr esta temporada.

“Los compañeros muy excelentes. Nosotros mismos nos tiramos para arriba, sabemos que tenemos un lindo grupo y estamos peleando para ir a hacer un campeonato perfecto. Confiamos en nosotros mismos y vamos a salir a pelear, a rendir en la cancha, como siempre los compañeros lo han hecho”, expresó.

El gran miedo de Manley Clerveaux en Puerto Montt

En la instancia, el novel extremo también fue consultado por cómo se ha ido adaptando al clima del sur de Chile, donde confesó que le tiene miedo al frío del invierno.

“Me gusta el frío, pero aquí me han dicho que el frío es mucho. Igual me da miedo la verdad. Pero bien, voy a acostumbrarme día a día. Más que eso, tengo que prepararme, con lluvia igual se juega, igual se entrena”, completó.

Manleu Clerveaux se alista para el estreno oficial con Deportes Puerto Montt.

Cabe recordar que Deportes Puerto Montt enfrentará a Deportes Temuco este sábado 31 de enero a las 18.00 horas en el Estadio Chinquihue, por la primera fecha del Grupo H en la Copa Chile 2026.

