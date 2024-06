Se acabó la estadía de Damián Pizarro en Colo Colo. El delantero de 18 años partirá a Italia para sumarse a las filas de Udinese de Italia, equipo que logró la permanencia y disputará la próxima temporada la Serie A.

El novel atacante nacional vivirá su primera experiencia en el extranjero, luego equipo donde supo brillar Mauricio Isla, David Pizarro y Alexis Sánchez pagara 3,5 millones de euros por el 70 por ciento del pase del futbolista.

No obstante, en las últimos días, una polémica se tomó las portadas de los diversos portales. Y es que Pizarro estuvo en las divisiones inferiores de la Universidad de Chile y su ex director técnico en las inferiores de la U lo había echado al agua en conversación con AS Chile.

DAMIÁN PIZARRO LE DECLARA SU AMOR A COLO COLO

Pero, el propio futbolista este lunes agradeció el apoyo que le ha entregado el hincha del Cacique, pero también le dejó en claro al simpatizante albo que su corazón late por el Popular.

“Para mí, Colo Colo significa todo. Es el equipo que terminó de formarme, el equipo en el que debuté y en el que di mis primeros pasos, así que agradecido”, indicó Pizarro en un emotivo video publicado en las redes sociales del club.

Pizarro recibiendo un camiseta de Colo Colo en su despedida | FOTO: Felipe Zanca /Photosport

“Muchas gracias a todos por el cariño que me dieron en este ratito que estuve en Colo Colo, el equipo más grande. Me voy contento y feliz por el apoyo”, agregó.

Fue en la última parte de la emotiva pieza audiovisual que se escuchó una voz de fondo consultándole si “¿Nos vamos a volver a ver”, a lo que Pizarro respondió con un: “Es mi casa, po, papi, ¿Cómo no?”.

LOS NÚMEROS DE DAMIÁN PIZARRO EN COLO COLO

Damián Pizarro alcanzó a disputar un total de 58 partidos con la camiseta de Colo Colo, donde convirtió 12 goles y aportó con 8 asistencias