Colo Colo volvió de su gira amistosa por Uruguay el día de ayer y ahora se concentra de lleno en lo que será el inicio de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique debutará en condición de visitante ante Deportes Limache la próxima semana.

En el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Fernando Ortiz conversó con la prensa y fue consultado por el bullado penal de Cristián Zavala: “Lo dejo tranquilo. Yo en ese sentido, somos conscientes y realistas que estamos en una institución grande y va repercutir en todo sentido”, dijo.

Zavala tiró uno de los peores penales que se tenga registro. | Foto: Photosport

“Cristián lo sabe, tiene una personalidad muy diferente al resto, se hizo cargo de la situación. Yo lo único que le dije en su momento es que si estaba lesionado para qué iba a patear, pero su ansiedad de querer ayudar lo perjudicó y no fue lo correcto”, complementó.

Sobre el cómo lo pateó, Ortiz dijo que “Yo no cuestiono esas cosas, cada uno sabe lo que es tener la responsabilidad de vestir la camiseta. Él se sentía de esa manera, no coincido en cómo lo pateó, pero todos somos conscientes”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Cristián Zavala fue objeto de burla a nivel mundial por su penal y buscará dejar eso en el pasado y concentrarse de lleno en ser una opción real para Fernando Ortiz en Colo Colo.

En síntesis

