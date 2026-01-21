Colo Colo hoy le pone punto final a su actuación dentro de la Serie Río de La Plata en esta pretemporada, en donde el conjunto ‘Albo’ tendrá su último gran apretón antes de iniciar la temporada en el fútbol chileno.

El último duelo para los dirigidos por Fernando Ortiz será en esta jornada ante Peñarol de Uruguay, compromiso que será clave para mejorar la versión del equipo en esta pretemporada, en la que ha dejado más dudas que certezas.

Dentro de esta pretemporada, Colo Colo ha sumado una igualdad ante Olimpia, en la que ganó a penales, cayó por 3-2 ante Alianza Lima y sumó dos derrotas en duelos no oficiales: 1-0 ante U. de Concepción y 2-0 ante Montevideo City Torque.

Por esto, el estratega del ‘Popular’ ha trabajado con todo en estos últimos días de pretemporada en Uruguay y para esta jornada, prepara un equipo diferente ante Peñarol, en la que volverá a sus raíces con una línea de cuatro en la zaga.

Ortiz mueve el tablero en Colo Colo | Foto: Photosport

De esta manera, la formación de Colo Colo será con: Fernando De Paul en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Cristian Riquelme en la defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón en el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Leandro Hernández en el ataque.

El duelo entre Colo Colo y Peñarol de Uruguay en la Serie Río de La Plata se disputará este miércoles 21 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo.

