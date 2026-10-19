Fernando Ortiz pone una importante condición para seguir en Colo Colo: no es lo que muchos esperan.

Una de las grandes condiciones que pondría Fernando Ortiz para poder seguir en Colo Colo.

En Colo Colo hoy es una gran incertidumbre lo que es el futuro de su entrenador, Fernando Ortiz y todo esto tras lo que ha sido su gran temporada con el ‘Cacique’ dentro de la Liga de Primera.

El ‘Popular’ hoy es el gran líder dentro del fútbol chileno y con amplia diferencia, algo que hoy en día lo tiene cada vez más cerca de poder levantar un nuevo título.

Ante este gran rendimiento que ha logrado el ‘Tano’ con Colo Colo, ya desde el exterior han comenzado a poner los ojos en el entrenador de los ‘Albos’, quienes aún no han tomado la decisión de asegurar al DT con un nuevo contrato.

Si bien desde Colo Colo aún no abrochan la renovación de Fernando Ortiz para el 2027, desde la directiva del club ya han tenido conversaciones informales con el DT sobre su futuro.

Ortiz y una de las condiciones en Colo Colo | Foto: Photosport

Dentro de estos diálogos, el estratega argentino habría hecho una particular solicitud en Colo Colo para poder conseguir una posible renovación y todo esto con miras para el 2027.

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Una de las exigencias que haría el ‘Tano’ para una posible continuidad en Colo Colo para la próxima temporada, sería sobre las mejoras en el césped del Estadio Monumental y las canchas de entrenamiento.

Durante esta temporada, Fernando Ortiz ha tenido que lidiar con varios problemas por el pasto del Monumental, algo que no lo ha tenido para nada de contento y por esto, esa sería una de sus condiciones para sentarse a negociar con el club.

Se espera que las próximas semanas sean cruciales para saber qué será del futuro de Fernando Ortiz, quien debe tomar una decisión sobre si seguirá al mando de Colo Colo o escuchará las propuestas que ya tiene en el extranjero.