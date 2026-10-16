El entrenador de Colo Colo está siendo seguido desde el fútbol mexicano, pero todavía no habría tenido ninguna reunión formal.

El jueves en Colo Colo se pusieron nerviosos tras la noticia que dio a conocer un medio mexicano respecto al acercamiento que habría tenido el Tigres UANL con el entrenador Fernando Ortiz, que está encaminado a ser campeón con los albos.

El técnico argentino termina contrato con el Cacique en diciembre y hasta ahora en Blanco y Negro no le han renovado el vínculo, por lo que podría partir a fin de temporada.

En horas de la noche, el periodista Rodrigo López de DSports aclaró lo que ocurrió con el Tano Ortiz, descartando una reunión con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al igual que una eventual oferta. Eso sí, confirmó que han habido sondeos desde el fútbol azteca por el DT de 48 años.

“Hay sondeos de México hace bastante tiempo por Fernando Ortiz pero quiero descartar que hay una oferta formal y quiero descartar que haya tenido incluso una reunión para conocer el proyecto deportivo de un club mexicano”, comentó el reportero que cubre al cuadro popular.

Además, dio más detalles de la breve reunión que tuvo Ortiz con el presidente Aníbal Mosa tras conocerse esta noticia: “Incluso esto generó una reunión muy cortita de Aníbal Mosa con el cuerpo técnico, pero netamente hablando de fútbol. Aún no hay reuniones formales con el entrenador pensando en su renovación”.

Aníbal Mosa reaccionó rápidamente a los rumores de Fernando Ortiz. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

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La inquietud de Fernando Ortiz y el cuerpo técnico de Colo Colo

Respecto a la renovación del contrato de Ortiz, López reveló que hay inquietud en el cuerpo técnico por la falta de certeza, pues se quieren planificar con tiempo para la próxima temporada, partiendo por los refuerzos.

“Sí hay una inquietud dentro del cuerpo técnico, también de su círculo de representación, para conocer plazos, cuándo realmente se van a sentar a conversar el proyecto deportivo de Colo Colo 2027 y cómo va a ser aquello, especialmente por los grandes pedidos de Fernando Ortiz: hablamos de refuerzos, ya se habla que va a querer un portero”, dio a conocer el comunicador.

Mientras que por el lado del club, la condición sería más que clara para la continuidad: “Aníbal Mosa ha sido muy claro, que necesita dos títulos sobre la mesa”.