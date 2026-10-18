Deportes Puerto Montt entra en alerta contra Colo Colo: “Es opción que cambien de estadio”

La directiva del elenco sureño reveló que hay una posibilidad de que el duelo por cuartos de final de Copa Chile modifique su sede.

Colo Colo toma precauciones para la reanudación de su revancha contra Deportes Puerto Montt por Copa Chile. Tras la suspensión inicial por precipitaciones, el cuadro albo puede volver a sufrir por el factor meteorológico.

¿Qué pasó? A pesar de que los 45′ restantes deben disputarse este martes 20 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, hay una posibilidad de que el compromiso tenga que ser cancelado o trasladado a otra sede.

Según informó el director deportivo del elenco sureño, Pablo Soto, aún no hay certeza sobre las condiciones en las que desarollará el duelo de vuelta por los cuartos de final. La ANFP aún no entrega su veredicto.

“Hemos tenido conversaciones con Colo Colo. Hasta el momento se juega. Ahora a las 19:30 horas nos vamos a Santiago. Nos quedamos allá y esperamos al partido del martes”, indicó el dirigente a Mi Sur Deportes.

“Esperaremos lo que diga la ANFP, tanto como si cambian de escenario, que todavía es opción que cambien de estadio, o si lo suspenden“, concluyó el funcionario del conjunto salmonero.

Colo Colo puede salir del Estadio Monumental vs. Deportes Puerto Montt. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo sufre por las lluvias

Cabe consignar que según adelantan los reportes de expertos, el martes 20 de octubre será la jornada en la que la Región Metropolitana debe tener mayor cautela con las lluvias.

¿Por qué? Se esperan de 10 a 15 mm de precipitaciones en el valle central. Por ello, Colo Colo y Deportes Puerto Montt tendrán que estar atentos a la determinación final de la ANFP.