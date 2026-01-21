Este jueves en la reunión de directorio se definirá la venta de Lucas Cepeda al Elche de España, un movimiento de mercado que obligará a Colo Colo a pensar en un nombre que pueda reemplazar al extremo izquierdo en la zona de ataque alba.

En medio de los rumores sobre la venta del porteño al fútbol español, varios nombres se han puesto sobre la mesa de Blanco y Negro como posible fichaje: Lautaro Pastrán, Víctor Dávila e incluso Bruno Barticciotto han aparecido en el radar de Colo Colo.

El nombre que quiere Fernando Ortiz en Colo Colo

Sin embargo en las últimas horas un nuevo nombre comenzó a acercarse a Macul. Y es que según dio a conocer el distinguido periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el técnico Fernando Ortiz tendría totalmente decidido el nombre que le gustaría que reemplace al exWanderers.

“En el cuerpo técnico existe inquietud por el mediocampo, un sector que todavía no termina de convencer del todo a Fernando Ortiz. Según se ha comentado, el entrenador no estaría enfocado en ir por un delantero, sino que su prioridad pasa por reforzar la zona media”, comentó de entrada el gran reportero de Melipilla.

Diego Valdés, el candidato de Fernando Ortiz en Colo Colo (Photosport).

En esa línea, ‘Tomate’ aseguró que “desde hace tiempo Fernando Ortiz viene insistiendo en la necesidad de incorporar un volante, y esta eventual venta le abriría una ventana para hacerlo”.

Luego reveló: “El nombre que vuelve a tomar fuerza, y que ya ha sido mencionado anteriormente, es el de Diego Valdés”, eso sí, Alvarado adelanto que no se trata de una negociación sencilla, “pero el técnico lo conoce y lo tiene en carpeta. Incluso, en las últimas horas se habría generado un contacto para sondear qué tan real podría ser una posibilidad y bajo qué condiciones podría darse una negociación”.

Finalmente, el popular ‘Tomatao’ enfatizó en que el actual jugador de Vélez Sarsfield “tiene contrato vigente por tres años más y, en ese escenario, podría existir la opción de un préstamo. Sin embargo, conversando con gente cercana al jugador, el panorama aparece como muy complejo”.

En resumen…