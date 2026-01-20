Este miércoles Colo Colo tendrá un nuevo desafío en la Serie Río de La Plata ante Peñarol en el estadio Centenario. Tras la derrota ante Alianza Lima y la caída frente a Montevideo City Torque a puertas cerradas, Fernando Ortiz habría tomado una radical decisión táctica.

Y es que según informó Dale Albo, el ‘Tano’ habria puesto fin de forma abrupta a uno de sus experimentos más polémicos en la pretemporada. Tras los irregulares pasajes futbolísticos mostrados en Uruguay, el estratega argentino decidió dar un golpe de timón y borrar la línea de tres defensores.

Los albos juegan su último amistoso en Uruguay (@ColoColo).

Según lo observado en los últimos entrenamientos el técnico se rindió ante los problemas defensivos y dispuso el retorno definitivo a la línea de cuatro defensores, abandonando el esquema que generó más dudas que certezas en el inicio de la pretemporada.

El cambio táctico estaría acompañado de una profunda cirugía en los nombres del once titular, respecto al del duelo ante los peruanos. Ante Peñarol saldrían Jeyson Rojas, Diego Ulloa, Esteban Pavez, Claudio Aquino y Javier Correa, dándole la oportunidad a Javier Méndez, Joaquín Sosa, Tomás Alarcón, Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

De esta forma, el once del Cacique sería con Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Francisco Marchant en la ofensiva.

En resumen…

Adiós a la línea de tres: Fernando Ortiz se rindió ante los problemas defensivos y volverá a la línea de cuatro para el duelo ante Peñarol.

Rotación masiva: El técnico realizará cinco cambios en el once titular, dejando fuera a piezas clave como Esteban Pavez y Javier Correa.

Formación definida: Con el regreso al esquema tradicional, Colo Colo alineará a Méndez, Sosa y Alarcón como principales novedades para buscar solidez.