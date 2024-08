En Colo Colo afinan los últimos detalles para lo que será el trascendental encuentro ante Junior de Barranquilla, el que definirá el futuro del equipo de Jorge Almirón en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los hinchas del conjunto Popular están ilusionados con lo que pueda mostrar el plantel albo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, puesto que llegan con una mínima diferencia en el marcador tras haberlos derrotados en la ida

Para este vital compromiso, el entrenador argentino buscará reafirmar lo hecho en el Estadio Monumental para instalarse en la ronda de los ocho mejores de América, algo que no acontece desde el 2018.

FERNANDO SOLABARRIETA Y EL COLO COLO DE JORGE ALMIRÓN

El reconocido periodista Fernando Solabarrieta en su rol como panelista del programa Marca Personal de Radio La Metro FM explicó la gran diferencia de este equipo albo con los anteriores.

“A diferencia de lo que ocurría en otras épocas, tu escuchas el equipo de Colo Colo y te suena bien, es un equipo estelar… Uno dice “mira por fin ah”. Ahora da la impresión que tiene un equipo internacional, no sé si para ganar la Copa Libertadores pero por último para estar en esta instancia”, aseveró el relator.

Solabarrieta destacó el nivel de los jugadores que hay en el plantel albo | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“Este equipo está cuartos de final pero si tu ves los nombres no es por casualidad, este equipo con estos nombres tenía que estar en cuartos de final. Antes el equipo no llegaba a cuartos porque no tenía nombres como estos”, sentenció.

La probable formación del Cacique

La formación alba sería con: Brayan Cortés; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal; Marcos Bolados, Carlos Palacios y Javier Correa.